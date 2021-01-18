Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Слоновью прогулку» Ан-124 «Руслан» показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
На брянском аэродроме Сеща впервые в истории России одновременно подняли в небо шесть гигантских военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
Произошло это в ходе совместных учений двух авиаполков: Сещинского и Тверского.

— Целью полетов было совершенствование навыков молодых экипажей в одновременной переброске на большие расстояния подразделений со штатным вооружением и техникой, — рассказали в Минобороны РФ.

Полеты проходили на высоте свыше 4000 метров со средней скоростью 500 км/ч, протяженность маршрута составила более 600 километров. Экипажи "Русланов" отработали взлет, посадку, полеты по маршруту. Тренировка проходила в сложных метеоусловиях: низкая облачность, снег, сильные порывы ветра.
"Слоновья прогулка" — тактический прием ВВС США, применяемый для быстрого подъема в воздух больших подразделений. Авиатехника плотным строем движется по рулежным дорожкам к ВПП.
Российская Газета: последние новости
Около 300 российских военных направлены в сирийскую провинцию Хасеке Около 300 российских военных направлены в сирийскую провинцию Хасеке СМИ: самолеты "открытого неба" переделают в разведчики СМИ: самолеты "открытого неба" переделают в разведчики Дрон "Охотник" нанес бомбовый удар в ходе испытаний Дрон "Охотник" нанес бомбовый удар в ходе испытаний
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
01:27
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
Наука и техника
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
00:40
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
Армия
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
00:44
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
Армия
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
02:07
Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе
Армия
Видео одновременного полета шести «Русланов»
01:01
Видео одновременного полета шести «Русланов»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение