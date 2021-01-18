Сотни российских военных направлены в Сирию

Россия направила в Сирию дополнительные силы военной полиции. В провинцию Хасеке прибыли около 300 человек.

"Основная задача — способствовать деэскалации конфликта в регионе", — рассказали в министерстве обороны РФ.

В рамках заключенных с Анкарой договоренностей российские военнослужащие контролируют, как на северо-востоке САР (недалеко от границы с Турцией — прим. "РГ") соблюдается режим прекращения огня. Кроме того, местному населению оказывают всю необходимую помощь, пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

В непростой, с точки зрения безопасности, район отправляют наиболее подготовленных специалистов, которые уже имеют опыт выполнения различных задач в арабской республике. Военнослужащие разместятся в городах Айн-Иса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. Туда доставлено дополнительное вооружение, средства связи и иное необходимое оборудование.