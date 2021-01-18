Видео учений мотострелков в Северной Осетии 

15 января Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений мотострелков Южного военного округа в горах Кавказского хребта в Северной Осетии.
"Подразделения условного противника уничтожили мотострелки Южного военного округа на учении в горах Кавказского хребта в Северной Осетии.
Для этого использовался разведывательно-огневой комплекс.
Артиллеристы и мотострелки вели огонь по условному противнику из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также из стрелкового оружия", — говорится в комментарии ведомства.