Видео учений мотострелков в Северной Осетии 

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"Подразделения условного противника уничтожили мотострелки Южного военного округа на учении в горах Кавказского хребта в Северной Осетии.

Для этого использовался разведывательно-огневой комплекс.

Артиллеристы и мотострелки вели огонь по условному противнику из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также из стрелкового оружия", — говорится в комментарии ведомства.