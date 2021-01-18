Видео вакцинации миротворцев в Нагорном Карабахе 

В Нагорный Карабах доставили около 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», началась вакцинация миротворцев России

«Вакцинирование проводится в два этапа. В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля — второй компонент», — сообщили в ведомстве.

Первыми прививки получит командование, затем военные медики. Минобороны отметило, что имеющегося объема вакцины достаточно, чтобы распределить ее между всем личным составом.

Нагорный Карабах и Лачинский коридор, соединяющий территорию с Арменией, находятся под контролем миротворческого контингента РФ.