Рогозин назвал выпускаемую ОПК гражданскую продукцию ненужной

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин

По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК РФ не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия.

"Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: "Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать". В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции", — пишет чиновник в статье "Стратегическое управление развитием вооружений", опубликованной в журнале "Арсенал Отечества"

Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки, когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика, сбыт, как правило, остается довольно умеренным.

"В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств", — отмечает экс-глава "Ильюшина".