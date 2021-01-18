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Москва

ОПК России часто выпускает ненужную гражданскую продукцию, заявил Рогозин 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Рогозин назвал выпускаемую ОПК гражданскую продукцию ненужной
Фото: Московская областная Дума
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК РФ не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия.

"Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: "Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать". В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции", — пишет чиновник в статье "Стратегическое управление развитием вооружений", опубликованной в журнале "Арсенал Отечества"

Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки, когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика, сбыт, как правило, остается довольно умеренным.

"В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств", — отмечает экс-глава "Ильюшина".

В 2018 году президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2020 года государственный оборонный заказ будет постепенно сокращаться, что потребует от предприятий российской "оборонки" наращивания доли гражданской продукции. Программа диверсификации предполагает, что к 2020 году доля гражданской продукции в ОПК должна составить 17%, к 2025 году — 30% и к 2030 — половину от всего производства.
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Армия , Войска , Алексей Рогозин , Владимир Путин , Журнал "Арсенал отечества"
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