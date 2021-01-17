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Москва

Источники раскрыли планы России в отношении самолетов «открытого неба» 

РИА Новости и ещё 2 6 минут назад
Россия переделает самолёты «открытого неба» в разведчики
Фото: CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях, что потребует их дооснащения специальным оборудованием, сообщили РИА Новости два военно-дипломатических источника.
МИД РФ в минувшую пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях

"После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов", — отметил один из источников.

Он добавил, что самолеты также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
Россия выходит из Договора по открытому небу
Как отметил второй источник, "для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования, предварительное решение на этот счет принято". Он добавил, что еще при проектировании авиационных комплексов Ту-214ОН была заложена возможность их широкой модернизации, и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".
До завершения процедуры выхода из договора, отметили источники, оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.
Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН были построены компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. Оборудование, установленное на Ту-214, разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех". Самолеты были выпущены в 2011 и 2013 годах, международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией стран-участниц Договора по открытому небу получили в сентябре 2018 года.
Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.
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Армия , Дональд Трамп , Туполев , МИД , Ростех , РИА Новости
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