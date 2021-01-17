Россия переделает самолёты «открытого неба» в разведчики

Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях, что потребует их дооснащения специальным оборудованием, сообщили РИА Новости два военно-дипломатических источника.

МИД РФ в минувшую пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях

"После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов", — отметил один из источников.

Он добавил, что самолеты также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Как отметил второй источник, "для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования, предварительное решение на этот счет принято". Он добавил, что еще при проектировании авиационных комплексов Ту-214ОН была заложена возможность их широкой модернизации, и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".

До завершения процедуры выхода из договора, отметили источники, оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.