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Москва

Стрелков назвал исход войны в Донбассе 

News.ru 1 час назад
Экс-министр обороны ДНР: только одна сторона победит в Донбассе
Фото: РИА Новости
Война на юго-востоке Украины может закончиться только победой одной из противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

В этой войне должен быть победитель, никакого примирения не будет. Я продолжаю стоять за тех, за кого я всегда и стоял: за русских людей, за русскую историю, за русскую культуру. И буду продолжать, что бы со мной ни сделали, — цитирует Стрелкова URA.RU.

Он добавил, что воюющие в Донбассе за украинскую сторону ничего хорошего не заслуживают.

Эти люди с оружием в руках сражаются за то, чтобы русского языка не было на территории Украины, чтобы люди переименовали себя в неких украинцев. Они подлежат военному разгрому. Те, кто не сдадутся, должны быть уничтожены либо взяты в плен, — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.

Ранее Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.
Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.
Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.
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Армия , Игорь Стрелков , ОБСЕ , РИА Ura.ru , Республика Крым
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