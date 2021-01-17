Вассерман предложил ответ на высадку спецназа НАТО на судно РФ

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выразил мнение, что нужно было бы отреагировать на операцию по высадке спецназа НАТО — бойцов ВМС Греции на российское торговое судно "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.

Об этом он заявил в своей статье на сайте РЕН ТВ. По его словам, любое судно является частью территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".