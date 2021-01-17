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Вассерман предложил ответ на высадку спецназа НАТО на российский корабль 

Газета.Ru и ещё 3 9 минут назад
Вассерман предложил ответ на высадку спецназа НАТО на судно РФ
Фото: ТАСС
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выразил мнение, что нужно было бы отреагировать на операцию по высадке спецназа НАТО — бойцов ВМС Греции на российское торговое судно "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.
Об этом он заявил в своей статье на сайте РЕН ТВ. По его словам, любое судно является частью территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".

"Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями. Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой", — считает Вассерман.

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Армия , Общество , Анатолий Вассерман , НАТО , Ирак , Ливия , Сирия , Турция
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