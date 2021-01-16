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Глава Пентагона заявил об уважении к России в военной сфере 

News.ru 39 минут назад
Глава Пентагона заявил об уважении к России в военной сфере
Фото: globallookpress.com
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что относится с профессиональным уважением к Российской Федерации.
Стенограмму беседы чиновника с журналистами опубликовала пресс-служба оборонного ведомства Соединённых Штатов.

Испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют, — сказал Миллер.

По его словам, в профессиональном плане в России всё хорошо. При этом чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты «должны избавиться от мышления времён холодной войны».
Пентагон назвал США и Россию ответственными державами
Ранее стало известно, что военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».
Документ определяет Москву и Пекин как «принципиальных противников». Китай называется самой серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе. Пентагон предсказывает, что в случае военного конфликта Россия и КНР постараются занять интересующие их территории до того, как США и их союзники смогут отреагировать. В докладе присутствуют обвинения РФ и Китая в использовании всех доступных инструментов для подрыва системы международных отношений и продвижения своих интересов. Военные суда Соединённых Штатов теперь будут «рассчитывать риски и использовать более уверенный подход» в операциях и походах, согласно данным издания, писал NEWS.ru.
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Армия , Кристофер Миллер , Министерство обороны , Пентагон
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