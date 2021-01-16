Российские военные разместили на Новой Земле истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для боевого дежурства в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба Северного флота (СФ) в субботу, 16 января.

Отмечается, что это истребители отдельного смешанного авиационного полка Северного флота. Они будут охранять государственную границу России в воздушном пространстве на архипелаге.