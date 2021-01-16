Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения договора с другими его участниками, заявила РИА Новости глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.

МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.

"Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участниками", — заявила Сёрейде.

По ее словам, договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. Министр добавила, что Норвегия обеспокоена "продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями".

"После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участниками вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом", — подчеркнула Сёрейде.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.