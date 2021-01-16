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Москва

Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу 

РИА Новости 38 минут назад
Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения договора с другими его участниками, заявила РИА Новости глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.

"Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участниками", — заявила Сёрейде.

Россия выходит из Договора по открытому небу
По ее словам, договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. Министр добавила, что Норвегия обеспокоена "продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями".

"После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участниками вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом", — подчеркнула Сёрейде.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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Армия , Видео , Ина Эриксен , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости
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