Шеф Пентагона выразил уважение к российским военным 

И.о. шефа Пентагона Кристофер Миллер высоко оценил умение российских военных действовать в сложных условиях. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках", — говорится в сообщении.
По словам Миллера, российские военные хорошо используют "нерегулярные концепции ведения войны, информацию — все то, что им выгодно".
Сложными условиями Миллер считает сокращающееся население РФ и природные ресурсы "как единственный источник доходов".