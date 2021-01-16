Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Шеф Пентагона выразил уважение к российским военным 

Газета.Ru 47 минут назад
Шеф Пентагона выразил уважение к российским военным
Фото: ТАСС
И.о. шефа Пентагона Кристофер Миллер высоко оценил умение российских военных действовать в сложных условиях. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках", — говорится в сообщении.

По словам Миллера, российские военные хорошо используют "нерегулярные концепции ведения войны, информацию — все то, что им выгодно".
Сложными условиями Миллер считает сокращающееся население РФ и природные ресурсы "как единственный источник доходов".
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Газета.Ru: последние новости
КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования КНДР представила баллистическую ракету подводного базирования Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет СМИ назвали угрозу американским авианосцам со стороны России СМИ назвали угрозу американским авианосцам со стороны России
Армия , Кристофер Миллер , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение