КСИР провёл учения по стрельбе баллистическими ракетами

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15 января в Иране прошёл первый этап военной игры Payambar-e Azam 15 (The Great Prophet 15) с осуществлением комбинированной ракетно-беспилотной операции воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе этих обширных военных учений были выпущены тяжелые баллистические ракеты класса «земля-земля» с последующим проведением операций наступательными беспилотными бомбардировщиками.

Военная игра КСИР проходила в присутствии главнокомандующего генерал-майора Хосейна Салами, командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амирали Гаджизаде и ряда высокопоставленных командиров и должностных лиц вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Сообщается, что во время учений силы КСИР провели комбинированную атаку на предположенную базу противника и уничтожили все заранее заданные цели с использованием баллистических ракет нового поколения класса «земля-земля» и беспилотных летательных аппаратов.