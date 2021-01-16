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Иранский КСИР провёл учения по стрельбе баллистическими ракетами 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
КСИР провёл учения по стрельбе баллистическими ракетами
Фото: РИА Новости
15 января в Иране прошёл первый этап военной игры Payambar-e Azam 15 (The Great Prophet 15) с осуществлением комбинированной ракетно-беспилотной операции воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
В ходе этих обширных военных учений были выпущены тяжелые баллистические ракеты класса «земля-земля» с последующим проведением операций наступательными беспилотными бомбардировщиками.
Военная игра КСИР проходила в присутствии главнокомандующего генерал-майора Хосейна Салами, командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амирали Гаджизаде и ряда высокопоставленных командиров и должностных лиц вооруженных сил Исламской Республики Иран.
Сообщается, что во время учений силы КСИР провели комбинированную атаку на предположенную базу противника и уничтожили все заранее заданные цели с использованием баллистических ракет нового поколения класса «земля-земля» и беспилотных летательных аппаратов.
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Армия , Иран
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