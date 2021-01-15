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Москва

НАТО высказалось за продолжение диалога с Россией после ее выхода из ДОН 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
НАТО высказалось за продолжение диалога с Россией после ее выхода из ДОН
Фото: РИА Новости
НАТО остается приверженным диалогу с Россией по контролю над вооружениями, несмотря на решение Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН), заявил заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.

«Все союзники по НАТО по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Это необходимо для нашей безопасности. Союзники продолжат тесные консультации по будущему контролю над вооружениями. Мы также остаемся открытыми к диалогу в формате Совета России — НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности», — передает слова Калалета РИА «Новости».

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.
МИД объявил о выходе России из Договора по открытому небу
Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
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Комментарии 4
Армия , Политика , Роберт О'брайен , МИД , НАТО , РИА Новости
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