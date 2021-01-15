НАТО высказалось за продолжение диалога с Россией после ее выхода из ДОН 

«Все союзники по НАТО по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Это необходимо для нашей безопасности. Союзники продолжат тесные консультации по будущему контролю над вооружениями. Мы также остаемся открытыми к диалогу в формате Совета России — НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности», — передает слова Калалета РИА «Новости».