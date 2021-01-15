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Пентагон оставит в Ираке и Афганистане по 2,5 тыс. солдат 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Пентагон оставит в Ираке и Афганистане по 2,5 тыс. солдат
Фото: nsn.fm
Министерство обороны США заявил о сокращении контингентов войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тысячи человек в каждой из стран, сообщает РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер еще осенью прошлого года заявил, что американские власти намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих к 15 января.
Действующий президент США Дональд Трамп надеется вернуть всех американских солдат из Афганистана на родину к маю 2021 года. Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин сказал в эфире НСН, что Россия в этой ситуации окажется только в плюсе.
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Армия , Кристофер Миллер , Юрий Швыткин , Дональд Трамп , Пентагон , Госдума , РИА Новости , Афганистан , Ирак , США
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