Журналист из США счел «Адмирала Кузнецова» проклятием для России

Американский журналист посчитал, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».

Томас Недвик в материале для издания The Drive назвал российский авианосец «проклятым». Он отметил, что в 2020 году ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» практически не проводились. Журналист заявил, что УДК являются «гибкой, доступной и полезной» альтернативой авианосцу, несмотря на то что «они вряд ли когда-либо возьмут на борт пилотируемые самолёты с неподвижным крылом».

В материале отмечается, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить средства для строительства новых УДК. Замедление работ по ремонту авианосца может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на заводе в посёлке Росляково, допустил журналист. Он оговорился, что официально о прекращении ремонта судна никто не заявлял.

В целом, при надлежащем финансировании, новые десантные корабли России в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к её морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена холодной войны, — говорится в статье.