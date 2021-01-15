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России посоветовали отказаться от «проклятого» авианосца «Адмирал Кузнецов» 

News.ru 13 минут назад
Журналист из США счел «Адмирала Кузнецова» проклятием для России
Фото: Минобороны России/vk.com
Американский журналист посчитал, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».
Томас Недвик в материале для издания The Drive назвал российский авианосец «проклятым». Он отметил, что в 2020 году ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» практически не проводились. Журналист заявил, что УДК являются «гибкой, доступной и полезной» альтернативой авианосцу, несмотря на то что «они вряд ли когда-либо возьмут на борт пилотируемые самолёты с неподвижным крылом».
Российскому флоту срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»
В материале отмечается, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить средства для строительства новых УДК. Замедление работ по ремонту авианосца может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на заводе в посёлке Росляково, допустил журналист. Он оговорился, что официально о прекращении ремонта судна никто не заявлял.
В целом, при надлежащем финансировании, новые десантные корабли России в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к её морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена холодной войны, — говорится в статье.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка». Ведомство требует взыскать с предприятия 981 млн рублей, передавал NEWS.ru. «Звёздочка» является одним из крупнейших исполнителей госконтрактов оборонного ведомства. Центр занимался ремонтом «Адмирала Кузнецова». В декабре 2019-го, когда судно находилось в одном из цехов «Звёздочки», на авианосце произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали. Корабль после этого происшествия до сих пор не восстановили в полной мере. Передача авианосца в распоряжение Минобороны намечена на 2022 год. В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) оценивают ремонт судна после пожара в 300–350 млн рублей.
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Комментарии 11
Армия , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Центр судоремонта "Звездочка"
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