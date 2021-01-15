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Москва

Показанная на параде КНДР «мощнейшая в мире» ракета была макетом 

News.ru 1 час назад
Баллистическая ракета «Пуккыксон-5», которую Северная Корея продемонстрировала на параде, скорее всего, просто макет. Об этом заявил профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
Ракета была представлена как «мощнейшее в мире оружие». По мнению специалиста, власти КНДР не стали бы показывать настоящее оружие из соображений секретности.
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Кроме того, он считает, что «Пуккыксон-5» вообще не является реально существующей ракетой. Поскольку даже её предшественница «Пуккыксон-4» ещё ни разу не летала. Также непонятна история и с ракетой «Пуккыксон-3». Её запускали только с погружённой баржи, хотя эта серия ракет предназначена для пуска с подводных лодок, пишет РИА Новости.
15 января в столице КНДР Пхеньяне состоялся военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). В рамках мероприятия были представлены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), которые Центральное телеграфное агентство Кореи назвало «самым мощным оружием в мире».
Ранее в октябре 2020 года в КНДР на военном параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена показали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А». Снаряд длиннее существующих ракет KN-08 и KN-14. Демонстрация нового оружия разочаровала США. Они в очередной раз призвали Пхеньян к переговорам по разоружению, писал NEWS.ru.
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Армия , Видео , В мире , Чен Ким , РИА Новости , КНДР , Пхеньян
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