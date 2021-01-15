Флот России сменит флагмана

Новые ракеты, современное бортовое оборудование, уникальные боевые возможности — тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" сменит "Петра Великого" на посту флагмана ВМФ России. Ожидается, что это произойдет в 2022-м. О том, как модернизированный корабль усилит флот, — в материале РИА Новости.

Первый ранг

Крейсеры проекта 1144 "Орлан" — крупнейшие боевые корабли в мире после авианосцев. Водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек.

У России два вымпела этого типа — второй, "Петр Великий", действует в составе Северного флота, однако отправится на модернизацию, как только в строй вступит "Нахимов". Оба, по сути, представляют собой вооруженные до зубов морские платформы, способные поражать любые цели. Стандартный комплект — 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф "Форт", противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130.

© РИА Новости / Юрий Кавер /// Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

Атомная энергетическая установка, автономность — два месяца, скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Крейсера могут работать в условиях Крайнего Севера и способны обеспечить военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем боя за природные ресурсы в недалеком будущем.

Однако все корабли постепенно устаревают. Если в конце 80-х — начале 90-х "Орланы" могли противостоять любому противнику, то сегодня ситуация изменилась. А поскольку со строительством крупных боевых кораблей первого ранга в России пока сложности, в Минобороны решили модернизировать те, которые есть, и в первую очередь дать им новое вооружение.

Платформа ПВО

"Адмирала Нахимова" отправили на ремонт еще в 1999 году, но фактически работы над крейсером начались лишь в 2013-м, когда в оборонку наконец-то пошли серьезные деньги. К 2015 году на предприятии "Севмаш" в Северодвинске с корабля сняли старое оборудование и провели дефектовку корпуса. Завершить модернизацию планировали к 2018-му, однако сроки неоднократно сдвигались вправо. Ремонт корректировали по ходу дела, внедряя в бортовое оборудование и вооружение все больше новинок.

Так, еще в мае минувшего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что тяжелый крейсер одним из первых получит гиперзвуковые ракеты "Циркон". Они летят к цели в девять раз быстрее скорости звука, что делает их неуязвимыми для любой системы противовоздушной обороны. Дальность — около 1000 километров. Таким образом, "Циркон" практически на порядок превосходит американские дозвуковые противокорабельные ракеты "Гарпун" (у них 130 километров).

"Орланы" всегда отличались мощной корабельной системой ПВО. До модернизации у "Нахимова" была дальнобойная ЗРС С-300Ф "Форт", теперь он получит военно-морской вариант более совершенной С-400. Этот комплекс, стреляющий зенитными боеприпасами разного типа, способен перехватывать самолеты-"невидимки" и другие воздушные цели, в том числе крылатые и баллистические. Ракета системы 40Н6 поражает объекты на удалении до 400 километров. Предполагается, что на "Адмирале Нахимове" разместят 96 пусковых шахт ЗРС С-400, что сделает этот корабль одним из самых защищенных от атак с воздуха в мире.

Восемьдесят ячеек

Кроме того, ЗРК ближней зоны "Кортик" поменяют на более современные "Панцирь-МЕ", а зенитные ракеты "Оса-М" — на новую систему "Редут". Однако в наибольшей степени модернизация коснется ударных комплексов. Помимо "Цирконов", "Адмирала Нахимова" вооружат противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью до 2500 километров. Все они будут запускаться из вертикальных пусковых установок ЗС14 на 80 ячеек, для монтажа которых пришлось убрать с корабля комплекс П-700 "Гранит".

© РИА Новости / Олег Ласточкин /// Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

"Граниты" в свое время были выдающимся оружием — скорость три Маха, дальность — 625 километров. Пятисоткилотонная ядерная боеголовка может с одного попадания уничтожить даже авианосец. Но габариты крупные — десять метров в длину и вес около семи тонн. У новых противокорабельных ракет боевая часть менее мощная, зато они быстрее и точнее.

Обновится и противолодочное вооружение крейсера. "Адмирал Нахимов" получит комплекс "Пакет-НК", защищающий от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях. Эта система располагает двумя типами боеприпасов: тепловыми торпедами МТТ и реактивными противоторпедами М-15. Первый поражает субмарины на глубинах до 600 метров на удалении до 20 километров. Второй перехватывает атакующие корабль торпеды на дальности до 1,4 километра и глубине до 800 метров. "Пакет-НК" максимально автоматизирован, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры движения и выдает торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны, скорость — 50 узлов (92 километра в час).

Само собой, электронную "начинку" крейсера заменят на самую современную, что серьезно повысит ситуационную осведомленность экипажа корабля и значительно расширит возможности применения бортового оружия.

Помимо этого, крейсер обеспечат передовыми системами связи и навигации, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также авиагруппой из трех модернизированных палубных вертолетов Ка-27М. Эти машины существенно облегчат экипажу обнаружение подводных лодок вероятного противника.