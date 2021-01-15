На параде показали «самое мощное оружие в мире»

Северная Корея продемонстрировала на параде баллистические ракеты подводных лодок. Это вооружение местные СМИ окрестили «самым мощным оружием в мире». Соответствующее видео опубликовал южнокорейский новостной канал

На параде по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии КНДР в Пхеньяне показали новейшую боевую технику, в том числе и новую северокорейскую баллистическую ракету подводного старта. Как полагают эксперты, были представлены ракеты Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, которую продемонстрировали в октябре прошлого года.