На параде показали «самое мощное оружие в мире»

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Москва

«Самое мощное оружие в мире» на параде в КНДР показали на видео 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Северная Корея продемонстрировала на параде баллистические ракеты подводных лодок. Это вооружение местные СМИ окрестили «самым мощным оружием в мире». Соответствующее видео опубликовал южнокорейский новостной канал.
На параде по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии КНДР в Пхеньяне показали новейшую боевую технику, в том числе и новую северокорейскую баллистическую ракету подводного старта. Как полагают эксперты, были представлены ракеты Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, которую продемонстрировали в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Швеции записали видео, посвященное потенциальной войне, противником в которой обозначена Россия.
Армия , Видео , В мире , Оружие
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