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США создадут спутник для обнаружения гиперзвукового оружия 

Ferra.ru и ещё 2 7 часов назад
США создадут спутник для обнаружения гиперзвукового оружия
Фото: Ferra.ru
Агентство по противоракетной обороне США (MDA) заказало разработку спутника, который сможет обнаруживать гиперзвуковое оружие: и ракеты, и планеры. О разработке такого оружия заявляют Россия и Китай.
СМИ сообщают, что, по контракту, спутник должен быть создан до конца июля 2023 года. Затем начнутся его испытания.
В настоящее время у США нет систем обнаружения гиперзвукового оружия. Существующие спутники не могут отследить цель, которая летит с такой скоростью.
Контракт на разработку спутника получила компания L3Harris Technologies. Сообщается, что должна быть создана группировка из нескольких десятков космических аппаратов. Они должны будут обмениваться данными между собой. Спутники разместят на более низкой орбите, чем та, на которой находятся аппараты обнаружения пусков баллистических ракет.
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Армия , Китай , США
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