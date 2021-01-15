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Москва

Россия выходит из Договора по открытому небу 

Павел Тиунов 9 минут назад
Россия выходит из Договора по открытому небу
Фото: Минобороны РФ
Россия в ближайшее время объявит о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего военным стран-участниц совершать инспекционные полеты над территорией друг друга, сообщает «Коммерсант». США вышли из договора еще в прошлом году.
В настоящее время в ДОН участвуют 33 страны. Военные могут пролетать над странами-участницами для «укрепления доверия». Российские власти решили выйти из договора, отмечают журналисты со ссылкой на источник в госструктурах.
США официально покидают Договор по открытому небу
Известно, что решение принял лично президент России Владимир Путин после консультаций с компетентными специалистами. Официальное заявление будет сделано в ближайшее время, и, если решение не будет пересмотрено, то Россия фактически выйдет из ДОН через полгода.
Издание напоминает, что американские власти отказались от участия в договоре еще в прошлом году. Москве пришлось принимать соответствующие меры: в частности, требовать от европейцев, участвующих в ДОН, гарантий, что информация, собранная в ходе инспекционных полетов, не попадет в руки Вашингтона.
Кроме того, российские власти настаивали на том, чтобы им не запрещали облет военных объектов США, расположенных на территории европейских стран.
Как сообщал «Рамблер», выход США из ДОН Путин эмоционально прокомментировал на ежегодной пресс-конференции в декабре. Отвечая британскому журналисту, он посоветовал не считать россиян «придурками», которые позволят европейцам «летать над территорией РФ и все передавать американским партнерам». При этом глава государства отметил, что «не оставит всё, как есть».
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Комментарии
Армия , Владимир Путин
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