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Москва

Россия выходит из важного военного договора 

Ura.Ru 28 минут назад
Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН), к которому присоединились 33 страны. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение о выходе [из ДОН] президент России Владимир Путин принял после консультаций со всеми компетентными структурами», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По его словам, в ближайшее время власти РФ объявят об этом решении официально.
Договор предполагает возможность вооруженных сил стран-участников совершать полеты над территорией друг друга, чтобы проводить инспекцию. Планируется, что Россия окончательно выйдет из ДОН через 6 месяцев, если власти страны не пересмотрят решение.
США официально покидают Договор по открытому небу
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать сотрудничество в рамках ДОН только в том случае, если другие страны будут добросовестно исполнять требования договора, передает RT. Лавров уверен, что Европа не должна подчиняться требованию США передавать разведданные, полученные при проведении инспекционных полетов над РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что США проявляет военную агрессию.
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Армия , Видео , Сергей Лавров , Владимир Путин
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