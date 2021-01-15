Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН), к которому присоединились 33 страны. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение о выходе [из ДОН] президент России Владимир Путин принял после консультаций со всеми компетентными структурами», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По его словам, в ближайшее время власти РФ объявят об этом решении официально.

Договор предполагает возможность вооруженных сил стран-участников совершать полеты над территорией друг друга, чтобы проводить инспекцию. Планируется, что Россия окончательно выйдет из ДОН через 6 месяцев, если власти страны не пересмотрят решение.