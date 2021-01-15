Шведы прокомментировали видео о потенциальной войне с РФ 

Видеоролики о потенциальной войне между Россией Швецией разделили общественность в последней. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях, как сообщал «Рамблер», шведское Министерство обороны опубликовало на YouTube пять видео с общим названием «Когда начнется война». В них сказано, что основным последствием глобального изменения климата станет рост интереса к Арктике и борьба ведущих держав за Северный Ледовитый океан как транспортный коридор и источник природных ресурсов.

В роликах не утверждается напрямую, но содержатся намеки на то, что противоборствующими сторонами в войне станут США и Швеция с одной стороны и Россия и Китай с другой.

«Они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение», — прокомментировал один из шведских пользователей YouTube.

Другой заявил, что красно-зеленое правительство Швеции использует Вооруженные силы в качестве пропагандистского органа и разделяет страну больше, чем кто— и что-либо еще. Еще один комментатор задался вопросом, задумывались ли шведские власти о том, что страну могут атаковать США, или боятся исключительно русских. Впрочем, некоторые пользователи поддержали содержащиеся в видео идеи.