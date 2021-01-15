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Москва

Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учебных полетов экипажей Центрального военного округа модернизированных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в Пермском крае.
Полеты проходили в сложных метеоусловиях. Экипажи успешно выполнили план полетов — нашли и уничтожили самолет-разведчик условного противника.
МиГ-31БМ — это модернизация 1998 года, современная версия МиГ-31 для ВВС России. Планировалось до 2020 года модернизировать 60 единиц МиГ-31 в МиГ-31БМ. Модернизированные самолёты получат новую систему управления вооружением и БРЛС, что позволит обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей
Армия , Видео , Министерство обороны
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