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Москва

Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учебных стрельб бойцов спецназа Центрального военного округа в Самарской области.
Военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи в условиях сильного мороза, температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Испытанию подверглись лучшие военнослужащие спецназа. Они провели стрельбы из пулеметов, установленных на бронеавтомобилях «Тигр», сдали нормативы по вождению боевой техники, совершили марши по пересеченной местности.
Специфика деятельности подразделений специального назначения накладывает свой отпечаток на подразделения данной категории внутри министерства, ведомства, армии, авиации или флота, в зависимости от ведомственной принадлежности. Уровень боевой подготовки требует наличия усиленной учебной базы
Армия , Видео , Министерство обороны
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