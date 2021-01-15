Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой 

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Военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи в условиях сильного мороза, температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Испытанию подверглись лучшие военнослужащие спецназа. Они провели стрельбы из пулеметов, установленных на бронеавтомобилях «Тигр», сдали нормативы по вождению боевой техники, совершили марши по пересеченной местности.

Специфика деятельности подразделений специального назначения накладывает свой отпечаток на подразделения данной категории внутри министерства, ведомства, армии, авиации или флота, в зависимости от ведомственной принадлежности. Уровень боевой подготовки требует наличия усиленной учебной базы