25 тысяч российских военных победили коронавирус

За прошедшие сутки 177 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 177 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 25 437», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 97 842 военнослужащих.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.