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Москва

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных 

RT на русском 1 час назад
25 тысяч российских военных победили коронавирус
Фото: Reuters
За прошедшие сутки 177 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 177 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 25 437», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 97 842 военнослужащих.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.
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Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Крым , Симферополь , Ялта
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