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Пашинян не виноват? Военный эксперт объяснил разгром армян в Карабахе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Военный эксперт призвал не винить Пашиняна за поражение в Карабахе
Фото: ТАСС
Полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН заявил о стратегических просчётах Еревана, которые были допущены ещё до прихода Пашиняна к власти.
У премьера Армении Никола Пашиняна были возможности предотвратить войну в Нагорном Карабахе или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Между тем во время боев в Карабахе он плохо понимал, что происходит на фронте. Об этом заявил журналистам единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.
Он также выразил мнение, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, по словам Манукяна, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН объяснил, что винить одного Пашиняна в поражении армян нельзя.

«Шансы не допустить такое поражение были. Но заниматься этим нужно было задолго до начала конфликта. В первую очередь — создавать мобильные резервы, которые могли бы парировать прорывы обороны на отдельных участках. И развивать, а по сути дела, выстраивать с нуля систему противовоздушной обороны, которая могла бы поддержать доминирование в воздушном пространстве со стороны сил Нагорного Карабаха. С тем, что было в реальности, добиться другого результата было фактически невозможно. Вооруженные силы Азербайджана опередили в отмобилизовании и стратегическом развертывании. Только средствами стационарной обороны такое наступление невозможно было отразить. Это была стратегическая ошибка. Но возлагать всю вину на одного руководителя совершенно неправильно. Это результат ошибок в военном строительстве на протяжении последних десятков лет», — отметил Мураховский.

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Армия , Виктор Мураховский , Серж Саргсян , Журнал "Арсенал отечества" , Азербайджан , Армения , Ереван
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