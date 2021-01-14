Военный эксперт призвал не винить Пашиняна за поражение в Карабахе

«Шансы не допустить такое поражение были. Но заниматься этим нужно было задолго до начала конфликта. В первую очередь — создавать мобильные резервы, которые могли бы парировать прорывы обороны на отдельных участках. И развивать, а по сути дела, выстраивать с нуля систему противовоздушной обороны, которая могла бы поддержать доминирование в воздушном пространстве со стороны сил Нагорного Карабаха. С тем, что было в реальности, добиться другого результата было фактически невозможно. Вооруженные силы Азербайджана опередили в отмобилизовании и стратегическом развертывании. Только средствами стационарной обороны такое наступление невозможно было отразить. Это была стратегическая ошибка. Но возлагать всю вину на одного руководителя совершенно неправильно. Это результат ошибок в военном строительстве на протяжении последних десятков лет», — отметил Мураховский.