Военные США получат солнцезащитные очки с системой ночного видения

В сети появилась информация об инициации новой программы под кодовым названием ENVision. Её суть будет заключаться в разработке революционных приборов ночного видения, которые по размерам и внешнему виду не будут отличаться от обычных солнцезащитных очков. Именно этими девайсами в будущем будут оснащать американских военных.

Разрабатываться новинка будет по заказу управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA ), сообщается на сайте ведомства. При этом основными векторами развития приборов ночного видения, в рамках проекта, будет отказ от сложной оптики, а также добавление поддержки одной системой сразу нескольких инфракрасных диапазонов.

Наши бойцы испытывают значительную нагрузку на шею из-за нынешних ПНВ (*приборов ночного видения — прим. редакции*) из-за веса оптики, выступающей на 4-5 дюймов перед их шлемами. Если вы никогда не носили ПНВ часами, представьте, что весь день носите бейсболку с двухфунтовым грузом, прикреплённым к козырьку. Это даст вам небольшое представление о пережитом стрессе. Длительное использование таких систем приводит к состоянию, при котором у шеи больше нет энергии, чтобы держать голову в вертикальном положении, и бойцам приходится использовать руки, чтобы поднять голову и повернуть её. Рохит Чандрасекар DARPA