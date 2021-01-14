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Американские военные получат приборы ночного видения в формате обычных солнцезащитных очков 

Ferra.ru 2 часа назад
Военные США получат солнцезащитные очки с системой ночного видения
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация об инициации новой программы под кодовым названием ENVision. Её суть будет заключаться в разработке революционных приборов ночного видения, которые по размерам и внешнему виду не будут отличаться от обычных солнцезащитных очков. Именно этими девайсами в будущем будут оснащать американских военных.
Разрабатываться новинка будет по заказу управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), сообщается на сайте ведомства. При этом основными векторами развития приборов ночного видения, в рамках проекта, будет отказ от сложной оптики, а также добавление поддержки одной системой сразу нескольких инфракрасных диапазонов.
Наши бойцы испытывают значительную нагрузку на шею из-за нынешних ПНВ (*приборов ночного видения — прим. редакции*) из-за веса оптики, выступающей на 4-5 дюймов перед их шлемами. Если вы никогда не носили ПНВ часами, представьте, что весь день носите бейсболку с двухфунтовым грузом, прикреплённым к козырьку. Это даст вам небольшое представление о пережитом стрессе. Длительное использование таких систем приводит к состоянию, при котором у шеи больше нет энергии, чтобы держать голову в вертикальном положении, и бойцам приходится использовать руки, чтобы поднять голову и повернуть её. Рохит Чандрасекар DARPA
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Комментарии
Армия , DARPA , Пентагон
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