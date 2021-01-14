Белорусская армия отработала действия в условиях локальных конфликтов 

Вопросы применения новых и модернизированных образцов вооружения и спецтехники с учетом опыта ведения современных локальных конфликтов отрабатываются в четверг в ходе совместной подготовки родов войск и специальных войск ВВС и войск ПВО, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«В ходе мероприятия будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях», — передает ТАСС сообщение бельорусского ведомства.
По данным пресс-службы минобороны, отрабатываемые вопросы совместной подготовки позволят усовершенствовать навыки личного состава в ведении боевой работы и достичь слаженности действий родов войск ВВС и войск ПВО в ходе выполнения задач по предназначению.
«На практике будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами, с учетом опыта ведения современных локальных конфликтов», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.