Белорусская армия отработала действия в условиях локальных конфликтов 

«На практике будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами, с учетом опыта ведения современных локальных конфликтов», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.