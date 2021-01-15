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Вооружённые силы Швеции показали «войну» с Россией 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Швеция сняла видео о подготовке к войне с Россией
Фото: Försvarsmakten/facebook.com
Вооружённые силы Швеции опубликовали на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнётся война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Российская Федерация.
Всего военное ведомство показало пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Серая зона», «Неопределённое будущее», «Поле битвы», «Что стоит защищать?» и «Всеобщая защита».
Общим лейтмотивом для всех видео является вопрос глобального потепления, в результате чего резко возрастает международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору.
В Вооружённых силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а одним из основных союзников государства станут Соединённые Штаты.
Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре на полигоне Юма в Аризоне прошли военные учения, в ходе которых американская армия отработала приёмы ведения гипотетической войны с Россией и Китаем.
Во время первой фазы испытаний солдаты продемонстрировали спутники, которые определяли местоположение «вражеских» систем противовоздушной обороны (ПВО). Наземная станция Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) получала эти данные, после чего отправляла их непосредственно на полигон, где находилась пушка. А во время второй фазы учений было показано уничтожение оставшихся компонентов ПВО «противника».
Пушка была создана в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — «Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности». Она способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Глобальное потепление , Министерство обороны , Китай , Швеция
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