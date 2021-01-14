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Американский бомбардировщик вернули в строй после 10 лет на свалке 

Российская Газета 1 час назад
Бомбардировщик США вернули в строй после 10 лет на свалке
Фото: U.S. Air Force / Ron Mullan
На базе авиационного логистического комплекса Оклахома-Сити приступили к плановому техническому обслуживанию двух бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые ранее были законсервированы в пустыне Аризоны на семь и десять лет. Об этом сообщается на сайте авиабазы Тинкер ВВС США.
Первый из самолетов — Ghost Rider ("Призрачный гонщик") — вернулся в строй еще в 2015 году, второй — Wise Guy ("Мудрый парень") — "воскрес" лишь в конце прошлого года. Процесс его восстановления после десяти лет на свалке занял более двух лет и формально завершился 30 декабря прошлого года. Отмечается, что наибольшие сложности у команды техников возникли при воссоздании электропроводки по оригинальной схеме.
Когда Wise Guy окончательно вернется в строй, то присоединится к Ghost Rider в 5-м бомбардировочном крыле на авиабазе Майнот (Северная Дакота). Таким образом количество ветеранов B-52 в ВВС США вырастет до 76 самолетов.
Напомним, эти бомбардировщики выпускались в 1950-1960 годах, всего было произведено 744 единицы. Боевая нагрузка в отсеке вооружения составляет 31,5 тонны, радиус действия — свыше семи тысяч километров, максимальная скорость — 957 километров в час.
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Армия , Оклахома-Сити , США
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