Повстанцы атаковали город близ столицы ЦАР 

Одно из нападений было совершено на контрольно-пропускные пункты PK11 и PK12 на въезде в Банги, охраняемые правительственными войсками. По словам министров правительства ЦАР, нападавшие были отброшены, однако представитель ООН отметил, что боевые действия продолжаются.

В посольстве США в ЦАР сообщили, что также были получены сообщения о столкновениях в городе Бимбо к западу от атакованного КПП.