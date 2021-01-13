Боевой робот Type-X проходит полевые испытания

Milirem Robotics запустила полевые испытания боевой роботизированной машины Type-X (RCV). Она представляет собой автономную бронированную платформу среднего веса, предназначенную для разведки и огневой поддержки механизированных частей и конвоев.

Уже совсем скоро на вооружение армии США поступит новая роботизированная платформа на гусеничном ходу — боевой дрон Type-X с дистанционным управлением.

Подобно тому, как военные воздушные дроны бывают разных размеров, от ручных до достаточно больших, чтобы действовать в качестве боевых самолетов, наземные боевые роботы демонстрируют такое же разнообразие. В то время как некоторым армейским роботам поручено поддерживать пехоту в полевых условиях, Type-X предназначен для поддержки боевых танков, бронетранспортеров и других военных машин.

Type-X основан на модульной системе с автономной платформой и резиновыми гусеницами, на которой может быть установлена ​​различная полезная нагрузка для разнообразных задач и способов развертывания. Идея состоит не только в том, чтобы задействовать робота вместо человеческого экипажа и сэкономить силы солдат, но и в том, чтобы уберечь подразделения от опасности.

Основная платформа весит 12 000 тонн и может нести полезную нагрузку до 4,1 тонны. Обвес может включать 30-мм пушку в случае десантирования аппарата с воздуха — например с самолета C-140 J Hercules или реактивного транспорта KC-390 Millennium. Сравнительно небольшие размеры позволяют A400M Atlas нести два Type-X, а C-17 Globemaster III — пять таких установок. Самый крупный калибр, который сейчас можно установить на Type-X — это 50-мм пушка.

Кроме того, некоторое может быть установлено в низкопрофильной, легкой башне с дистанционным управлением. Комплект включает в себя пушку M242 25x137 мм Bushmaster, пушку 230LF 30x113 мм и противотанковые ракеты, в том числе Alcotan, MMP, Javelin или SPIKE.

Высота военного робота составляет всего 68 см, а заниженный профиль позволяет скрыть его от посторонних глаз. При этом он может развивать максимальную скорость движения по дороге до 80 км/ч обычным и до 50 км/ч задним ходом. Робот в четыре раза легче и стоит намного дешевле, чем обычная боевая машина пехоты.

Кроме того, Type-X оснащен 360-градусным панорамным прицелом, а также камерами с ПЗС-матрицей, тепловизорами и встроенными фотоаппаратами. Они работают во взаимодействии с системой искусственного интеллекта, которая имеет функции слежения за дорогой, навигации по путевым точкам и обнаружения препятствий, а также программное обеспечение, которое позволяет пилотировать дрон на высоких скоростях.