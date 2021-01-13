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Российские инженеры создали непробиваемый полиэтилен для бронежилетов 

Российская Газета 2 часа назад
В России создали непробиваемый полиэтилен для бронежилетов
Фото: РИА Новости
Российские оборонщики разработали прочнейший сверхмолекулярный полиэтилен, который планируется использовать для производства пуленепробиваемых бронежилетов. Пластины из такого материла способны остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, а также выдерживают попадание автоматных пуль.
Отмечается, что из нового полиэтилена уже получены первые сверхлегкие композитные материалы и на основе новой технологии уже изготовлены первые бронежилеты. В ходе их производства впервые применялся метод намотки. Новый материал получил название "Супернить", он будет применяться в средствах индивидуальной бронезащиты, которые придут на смену комплекту "Ратник".
При этом российский материал получился легче и прочнее аналогов вроде израильского UD или американского органопластика на основе кевлара, отмечает газета Минобороны России "Красная звезда". Так, израильский UD задерживает осколки, летящие на скоростях, не превышающих 630 м/с, а американский арамидный органопластик — 480 м/с.
Бронепластины из полиэтилена за счет легкого веса плавают в воде — бронежилеты пригодятся морпехам
Еще одной отличительной особенностью российской полиэтилен-композитной брони является возможность останавливать пули автоматных калибров. В иностранных образцах для выполнения этой задачи сочетаются полиэтиленовые бронематериалы и сверхтвердые керамические пластины.
Разработчики уточняют, что бронепластины из полиэтилена за счет легкого веса плавают в воде. Поэтому бронежилеты из нового материала станут выдавать экипажам боевых кораблей и морским пехотинцам.
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