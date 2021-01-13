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Москва

Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт 

РИА Новости 11 минут назад
Высадившиеся на российский корабль солдаты НАТО вели себя корректно
Фото: Reuters
В компании-владельце судна "Адлер", на которое высадились греческие военные, рассказали, как проходила операция. Об этом сообщает РБК.
Греческий военный корабль связался по радио с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, контролируемом НАТО, и будет досмотрено.
Военные НАТО высадились на российский корабль
Военные предупредили, что это необходимо в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт.

"С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции", — рассказали в "НБ Шиппинг Компани".

Военные провели визуальный осмотр судна, пообщались с капитаном и покинули "Адлер". В компании подчеркнули, что спецназовцы вели себя корректно, соблюдая международное право.
Ранее стало известно о высадке бойцов спецназа ВМС Греции на борт российского торгового судна "Адлер" в рамках операции IRINI. В операции задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.
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Армия , НАТО
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