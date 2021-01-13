Высадившиеся на российский корабль солдаты НАТО вели себя корректно

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В компании-владельце судна "Адлер", на которое высадились греческие военные, рассказали, как проходила операция. Об этом сообщает РБК

Греческий военный корабль связался по радио с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, контролируемом НАТО , и будет досмотрено.

Военные предупредили, что это необходимо в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию . Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт.

"С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции", — рассказали в "НБ Шиппинг Компани".

Военные провели визуальный осмотр судна, пообщались с капитаном и покинули "Адлер". В компании подчеркнули, что спецназовцы вели себя корректно, соблюдая международное право.