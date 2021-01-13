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Обострение на границе: военный вертолет разбился в Судане 

Российская Газета и ещё 1 13 января 2021
Военный вертолет разбился в Судане
Фото: Eduard Onyshchenko / wikimedia.org
Суданский военный вертолет потерпел крушение в районе границы с Эфиопией. Местные источники сообщают, что винтокрылая машина разбилась практически сразу же после взлета.
Тип летательного аппарата неизвестен, также пока нет данных о причинах случившегося, серьезности полученных повреждений и о возможных жертвах.
Известно, что ВВС Судана вооружены Ми-8, Ми-17 и Ми-24 различных модификаций.
Крушение произошло на фоне дальнейшего обострения обстановки в этом районе. Так, в среду министерство иностранных дел Судана сообщило о том, что эфиопский истребитель некоторое время находился в их воздушном пространстве.
В свою очередь, есть данные, что Эфиопия перебросила к границе свои самые современные комплексы противовоздушной обороны — ракетно-пушечные "Панцирь-С1". В Сети появились фотографии ЗРПК и транспортно-заряжающей машины, следующих в направлении зоны напряженности.
Первые сведения о наличии в этой стране такого оружия были обнародованы в феврале 2019 года.
Также известно, что Украина модернизировала для ПВО Эфиопии старые комплексы разработки начала 70-х годов С-125М до уровня С-125МЭ1 (2) "Голубой Нил".
По мнению военных экспертов, такое оружие может создать серьезные проблемы военно-воздушным силам Судана, оснащенным образцами советской и китайской авиационной техники.
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Комментарии
Армия , Судан , Эфиопия
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