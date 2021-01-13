Эксперты: военная станция «Ярохма» не позволит Киеву завоевать Крым

У украинских ракетных комплексов «Нептун» не будет ни единого шанса поразить цель в Крыму после того, как на полуострове завершится строительство радиолокационной станции (РЛС) нового поколения «Ярохма», сообщает «Свободная пресса».

На сегодняшний день система противовоздушной обороны в Крыму включает в себя РЛС, которые работают в одном диапазоне радиоволн. «Ярохма» в этом отношении выгодно отличается: она имеет четыре диапазона волн — метровый, дециметровый, сантиметровый и миллиметровый.

«Яхрома» более сложная в техническом отношении РЛС и более эффективная в стратегическом», — говорится в статье.

Станция способна обнаруживать любые воздушные цели, даже малозаметные, сопровождать их, и передавать ее координаты средствам перехвата. Угол обзора «Ярохмы» в горизонтальной плоскости позволит полностью контролировать воздушное пространство и акваторию Черного и Средиземного морей, исключая ракетное нападение на Россию и ее союзников.

«Несколько военных экспертов заявили, что теперь украинские ястребы будут от бессилия скрежетать зубами и трястись в истерическом припадке», — отметил автор.

Имеется в виду, что с запуском новой радиолокационной станции в Крыму Киеву придется навсегда забыть о планах вернуть Крыма силовым методом. Хваленые украинцами ракетные комплексы «Нептун» им не помогут, подчеркнули специалисты, поскольку дальность их полета составляет всего 300 км, и они будут взяты под контроль сразу после запуска. При этом автор статьи добавил, что угроза со стороны Украины не главная причина строительства «Ярохмы».