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Российские учёные изобрели броню для танков из проволоки 

Ferra.ru и ещё 2 53 минуты назад
Танковую броню предложили делать из проволоки
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о свежей разработке российских специалистов. Им удалось создать качественную военную броню для танков, используя в качестве основы известную всем проволоку.
Так, учёные из Брянского государственного технического университета и Фонда перспективных исследований разработали не только прочную и лёгкую, но также достаточно недорогую проволочную бронезащиту для боевых машин, сообщает РИА Новости. Создаётся новинка в процессе плавления — именно в момент, когда вещество находилось в расплавленном состоянии, к нему добавлялись новые кусочки материала. Для большей прочности защиты, её подвергали волновому деформированию.
По словам создателей новой брони, её производство заметно дешевле традиционных методов. Связано это с сокращением затрат на металл. Также новая проволочная защита на 15-30% легче аналогов из прошлого, что позволяет танку развивать более высокую скорость и получать больший запас хода при сниженном расходе топлива.
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Армия , Фонд перспективных исследований , РИА Новости
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