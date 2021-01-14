Танковую броню предложили делать из проволоки

В сети появилась информация о свежей разработке российских специалистов. Им удалось создать качественную военную броню для танков, используя в качестве основы известную всем проволоку.

Так, учёные из Брянского государственного технического университета и Фонда перспективных исследований разработали не только прочную и лёгкую, но также достаточно недорогую проволочную бронезащиту для боевых машин, сообщает РИА Новости. Создаётся новинка в процессе плавления — именно в момент, когда вещество находилось в расплавленном состоянии, к нему добавлялись новые кусочки материала. Для большей прочности защиты, её подвергали волновому деформированию.

По словам создателей новой брони, её производство заметно дешевле традиционных методов. Связано это с сокращением затрат на металл. Также новая проволочная защита на 15-30% легче аналогов из прошлого, что позволяет танку развивать более высокую скорость и получать больший запас хода при сниженном расходе топлива.