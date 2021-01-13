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Москва

Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион» 

Вадим Дроздов 27 минут назад
11 января морпехи Каспийской флотилии приступили к морской десантной подготовке на учебном комплексе «Скорпион». Они преодолевают водные пространства на плавающей технике своим ходом, изучают устройства десантно-высадочных средств, а также выполняют погрузку, выгрузку личного состава и боевых машин на десантные корабли и катера. Всего на сборы привлечено около 200 военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений КФл, задействовано порядка 50 единиц специальной и военной техники. В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры и сапёры изучат приёмы и способы ведения инженерной разведки, а также действия групп при минировании и разминировании прибрежных участков местности.
Армия , Видео
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