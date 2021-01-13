Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион» 

11 января морпехи Каспийской флотилии приступили к морской десантной подготовке на учебном комплексе «Скорпион». Они преодолевают водные пространства на плавающей технике своим ходом, изучают устройства десантно-высадочных средств, а также выполняют погрузку, выгрузку личного состава и боевых машин на десантные корабли и катера. Всего на сборы привлечено около 200 военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений КФл, задействовано порядка 50 единиц специальной и военной техники. В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры и сапёры изучат приёмы и способы ведения инженерной разведки, а также действия групп при минировании и разминировании прибрежных участков местности.