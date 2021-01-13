Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с первых тренировок в новом 2021 году с горного полигона Дарьял в Южной Осетии . В учениях принимали участие разведчики Южного военного округа армии России . Военнослужащие отработали действия при пересечении горной местности, отразили нападение из засады, преодолели скальные участки и провели инженерно-саперную подготовку.

Тренировки укрепляют боевой дух личного состава. Армия оснащена самым современным вооружением. Помимо боевых навыков, военные проверяют технику.

Полигон Дарьял называют "кузницей разведчиков". Обучение разведчиков на горном полигоне "Дарьял" проходит и на воде, и на суше. Тактическая и огневая подготовка проводятся в условиях сложной местности.