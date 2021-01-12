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Москва

МИД РФ: Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на ядерные заряды 

Российская Газета 1 час назад
Москва готова обсуждать с США ограничения на ядерные заряды
Фото: ТАСС
Россия готова обсуждать с США возможность ограничения развернутых ядерных боезарядов, которые способны нанести удар по территории другой страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своем выступлении на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.
По словам дипломата, подход Москвы состоит в том, чтобы "совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны".
Также он отметил, что "мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО".
Антонов подчеркнул в своем выступлении, что "Россия открыта к субстантивному обсуждению технических деталей продления ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях). Шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются. Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю".
Он напомнил, что пролонгация ДСНВ на следующий 5-летний период "позволит сохранить ограничения на стратегические наступательные вооружения, а также поддерживать нынешний уровень транспарентности и предсказуемости в стратегических отношениях между Россией и США".
А выигранное благодаря пролонгации ДСНВ время "можно было бы использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроля над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Это — ПРО, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства "глобального удара", гиперзвуковые системы доставки, перспективное космическое оружие и так далее".
Таким образом, подчеркнул Антонов, "мы ведем речь о выработке нового "уравнения безопасности", учитывающего новейшие типы вооружений, перспективные технологии и новые политические реалии. Мы предлагаем не ограничиваться традиционными стратегическими вооружениями — такими как МБР, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. Считаем необходимым включить в указанное "уравнение" все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи".
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Комментарии
Армия , Анатолий Антонов , МИД , Москва , США
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