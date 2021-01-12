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Северный флот вакцинировал уже 7 600 человек 

ТК «Звезда» 1 час назад
Северный флот вакцинировал уже 7 600 человек
Фото: Министерство обороны
На Северном флоте вакцинировано около 7 600 человек — как военнослужащих, так и гражданских специалистов. 3 800 из них уже получили вторую компоненту вакцины Гам-КОВИД-Вак. Все мероприятия вакцинации проходили в соответствии с утвержденным графиком.
Сейчас на Северном флоте идет плановая работа, цель которой — вакцинация тех, кто уже получил первую прививку, вторым компонентом вакцины. Планируется, что она будет завершена в начале следующего месяца.
Первыми на очереди были медики, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, командный состав органов военного управления Северного флота, экипажи подлодок, кораблей и судов обеспечения и те из военнослужащих, что находятся на боевом дежурстве.
Напомним, что первая партия вакцины была получена Северным флотом в Североморске 1 декабря. Вторая большая партия была получена в конце этого же месяца. Осложнений или случаев непереносимости во время проведения вакцинации в Северном флоте выявлено не было.
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Армия , Мурманская Область , Североморск
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