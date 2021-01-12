В истребителе F-35 насчитали 871 дефект

Концерн Lockheed Martin до сих пор не устранил 871 дефект, выявленный в истребителе пятого поколения F-35, сообщает со ссылкой на подготовленный к публикации отчет испытательного управления Пентагона Bloomberg.

Эти неисправности, как указывается в отчете могут негативно сказываться на боеготовности, возможностях использования и обслуживания истребителя. В оценочном уведомлении также отмечается, что за минувший год разработчиками F-35 были устранены всего два дефекта. Всего же по завершении этапа разработки и демонстрации этого самолета в апреле 2018 года у него был выявлен 941 дефект, передает ТАСС

Lockheed Martin, по данным Bloomberg, уже изготовлены или заказаны 970 таких истребителей из 3 тыс. 200 или даже более самолетов, которые, предположительно, необходимы для удовлетворения ближайших оборонных потребностей США и их союзников.

Несмотря на выявленные недостатки и очевидные проблемы с их устранением, программа создания этих истребителей, оцениваемая на сегодняшний день в 398 млрд долларов, имеет прочную поддержку в Конгрессе США , равно как и у команды избранного президента Джозефа Байдена

Помимо технических проблем программа F-35, по сведениям Bloomberg, сталкивается и с финансовыми трудностями. Так, нынешняя администрация Дональда Трампа запланировала на ее реализацию 78 млрд долларов на период с 2021 по 2025 год. По оценкам же Пентагона на июнь 2020 года для успешного выполнения программы на указанный период потребуется 88 млрд долларов.