Танкисты ЮВО получили новый тип мишеней 

На полигоне Николо-Александровский, находящемся в Ставрополье , проходят тактические маневры с боевой стрельбой. Цель — подготовка танкистов. Использована новая методика — в программе стрельб появилась новая движущаяся мишень «бронеавтомобиль», имитирующая современную легкобронированную автотехнику.

Для усложнения задачи танкистам увеличили и количество целей и максимальную дальность — с 2,2 километров до 2,5. Мало того, очередность появления мишеней, дистанция до них и направление их движения являются для экипажей секретом.

Боевые стрельбы экипажи проходят на танках Т-72Б3М — в одном заезде выполняется весь комплекс тактико-огневых упражнений. Мишенная обстановка предполагает стрельбу изо всех видов вооружения танка разными способами — с места, на ходу, с короткими остановками, из укрытий, а также с ночным маневром на запасную позицию.

Всего в тактических маневрах участвует более сотни военнослужащих и трех десятков единиц техники.