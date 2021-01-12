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Танкисты ЮВО получили новый тип мишеней 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Танкисты ЮВО получили новый тип мишеней
Фото: Министерство обороны России
На полигоне Николо-Александровский, находящемся в Ставрополье, проходят тактические маневры с боевой стрельбой. Цель — подготовка танкистов. Использована новая методика — в программе стрельб появилась новая движущаяся мишень «бронеавтомобиль», имитирующая современную легкобронированную автотехнику.
Для усложнения задачи танкистам увеличили и количество целей и максимальную дальность — с 2,2 километров до 2,5. Мало того, очередность появления мишеней, дистанция до них и направление их движения являются для экипажей секретом.
Боевые стрельбы экипажи проходят на танках Т-72Б3М — в одном заезде выполняется весь комплекс тактико-огневых упражнений. Мишенная обстановка предполагает стрельбу изо всех видов вооружения танка разными способами — с места, на ходу, с короткими остановками, из укрытий, а также с ночным маневром на запасную позицию.
Всего в тактических маневрах участвует более сотни военнослужащих и трех десятков единиц техники.
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