Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Шойгу поставил задачу по переоснащению армии и флота 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Шойгу поставил задачу по переоснащению армии и флота
Фото: РИА Новости
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии и флота.

«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», — передает ТАСС слова Шойгу.

Министр напомнил, что верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период. «Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», — сказал Шойгу.
Другая важная задача, по оценке министра, — развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск.

«При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах», — подчеркнул Шойгу.

«В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», — отметил он. По словам Шойгу, в Минобороны продолжится работа над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения.

«Перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешным будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для вооруженных сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперед верховный главнокомандующий обратил особое внимание», — напомнил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует». Президент отметил, что, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — остается ключевой гарантией безопасности России.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России Минобороны подало миллиардный иск к ЦС «Звездочка» Минобороны подало миллиардный иск к ЦС «Звездочка» В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России
Комментарии 4
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
00:24
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
Происшествия
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение