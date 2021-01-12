Шойгу поставил задачу по переоснащению армии и флота 

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии и флота.

«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», — передает ТАСС слова Шойгу.

Министр напомнил, что верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период. «Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», — сказал Шойгу.

Другая важная задача, по оценке министра, — развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск.

«При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах», — подчеркнул Шойгу.

«В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», — отметил он. По словам Шойгу, в Минобороны продолжится работа над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения.

«Перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешным будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для вооруженных сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперед верховный главнокомандующий обратил особое внимание», — напомнил Шойгу.