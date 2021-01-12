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Бомбардировщик B-52 вернули в строй после 10 лет на свалке 

Популярная механика и ещё 1 3 часа назад
Бомбардировщик B-52 вернули в строй после 10 лет на свалке
Фото: U.S. Air Force
Всего второй экземпляр Boeing B-52 Stratofortress после хранения возвращают к службе.
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress стоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 1955 года. В строю находится около 70 экземпляров самолёта и ещё несколько "Стратофортресс" хранятся на базах в качестве источника запчастей и в 2020 году всего второй Boeing B-52 Stratofortress вернули со свалки к полётам.
Как сообщает The Aviationist, в 2015 году на крыло после 7-летнего простоя поставили бомбардировщик с бортовым номером 61-0007 по прозвищу Ghost Rider ("Призрачный гонщик"), а в 2020 году в строй вернули борт 60-0034 Wise Guy ("Мудрый парень"), который был списан более 10 лет назад. Оба самолёта хранились на авиабазе Девис-Монтен в штате Аризона — "Призрачного гонщика" вернули в состав 5-го бомбардировочного крыла на авиабазу Майнот в Северной Дакоте, а "Мудрый парень" будет частью авиапарка авиабазы Майнот.
В настоящее время оба возвращённых в строй Boeing B-52 Stratofortress находятся на базе ВВС Тинкер в Оклахома-Сити, где проходят обслуживание — "Призрачный гонщик" подвергнут тщательной технической проверки, которая проводится раз в 4 года, а "Мудрый парень" проходит 3-ю часть ремонта перед перегонкой в часть базирования.
Как отмечают американские военнослужащие, с бортом 60-0034 возникли две основные сложности: пришлось устранять конструктивные дефекты основных стоек шасси, а затем необходимо было восстановить всю проводку бомбардировщика по оригинальным чертежам. Напомним, B-52 выпускались концерном Boeing до 1962 года. В настоящее время возраст самого свежего борта из состава ВВС США превысил 57 лет. Боевой радиус Stratofortress составляет более семи тысяч километров, самолёт способен развивать скорость до 950 км/ч и нести бомбовую нагрузку массой до 31 тонны.
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Комментарии
Армия , Иран , Оклахома-Сити , США
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