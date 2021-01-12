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Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в ходе испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он рассказал, что «Охотник» сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Цель была поражена с высокой точностью. По словам источника, на беспилотнике установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, который позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, сравнимой с высокоточным управляемым оружием.

«Охотник» может поражать наземные стационарные либо ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами.