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Москва

Беспилотник «Охотник» уничтожил наземную цель бомбой 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в ходе испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он рассказал, что «Охотник» сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Цель была поражена с высокой точностью. По словам источника, на беспилотнике установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, который позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, сравнимой с высокоточным управляемым оружием.
«Охотник» может поражать наземные стационарные либо ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами.
Беспилотник разработан в ОКБ Сухого, его первый испытательный полет пошел в августе 2019 года. Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году.
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Армия , Видео , Оружие , Сухой
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