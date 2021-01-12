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Арктический сторожевой корабль «Ермак» решили сделать беспилотным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 36 минут назад
Сторожевой корабль «Ермак» решили сделать беспилотным
Фото: РИА Новости
Арктический сторожевой корабль проекта 23550 «Ермак», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти, оснастят системой управления с навигационным комплексом «Беринг», которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщили в компании «Кронштадт Технологии».

«Преимуществами «Беринга» являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов.., а также возможность расширения функций системы программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, предназначенными для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме», — передает РИА «Новости» сообщение компании.

Как пояснили в пресс-службе группы «Кронштадт», куда входит «Кронштадт Технологии», автоматическое расхождение с целями означает, что у корабля будет возможность находить препятствия на своем пути, например льдины. Бортовая система будет сама предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, в дальнейшем с помощью «Беринга» можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.
В сообщении отмечается, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе «Беринга» разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в единой среде управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.
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