Сторожевой корабль «Ермак» решили сделать беспилотным

Арктический сторожевой корабль проекта 23550 «Ермак», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти, оснастят системой управления с навигационным комплексом «Беринг», которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщили в компании «Кронштадт Технологии».

«Преимуществами «Беринга» являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов.., а также возможность расширения функций системы программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, предназначенными для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме», — передает РИА «Новости» сообщение компании.

Как пояснили в пресс-службе группы «Кронштадт», куда входит «Кронштадт Технологии», автоматическое расхождение с целями означает, что у корабля будет возможность находить препятствия на своем пути, например льдины. Бортовая система будет сама предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, в дальнейшем с помощью «Беринга» можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.

В сообщении отмечается, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе «Беринга» разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в единой среде управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.