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Турция пока не планирует закупать у России истребители Су-35 

ИА Regnum 1 час назад
Турция пока не планирует закупать у России истребители Су-35
Фото: РИА Новости
Турция пока не планирует заключать контракт c России на закупку истребителей Су-35 для нужд ВВС республики. Об этом 11 января заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Ранее много говорили о Су-35, и мы рассматривали это предложение. Но сейчас мы делаем упор на проект национального боевого самолета Hurjet и ускоряем его реализацию. Так что вопрос о покупке чего-то другого на данный момент не стоит», приводит его слова Anadolu Ajansı.

Напомним, возможность закупки Анкарой российских истребителей Су-35 начала обсуждаться в минувшем году, после того, как США исключили Турцию из программы создания истребителя F-35 из-за приобретения ею российских ЗРС С-400.
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Армия , Исмаил Демир , США , Турция
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