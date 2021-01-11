Турция пока не планирует закупать у России истребители Су-35 

«Ранее много говорили о Су-35, и мы рассматривали это предложение. Но сейчас мы делаем упор на проект национального боевого самолета Hurjet и ускоряем его реализацию. Так что вопрос о покупке чего-то другого на данный момент не стоит», приводит его слова Anadolu Ajansı.