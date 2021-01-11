Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы ко вводу в эксплуатацию.
«С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», — сказал Демира, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «24ТВ».
Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы.
В декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.