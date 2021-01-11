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Москва

В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 56 минут назад
Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы ко вводу в эксплуатацию.

«С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», — сказал Демира, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «24ТВ».

Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы.
В декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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Комментарии 13
Армия , Видео , Хулуси Акар , Исмаил Демир , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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